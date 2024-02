Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 188,20 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 188,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 188,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 186,90 EUR. Bisher wurden heute 156.892 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 190,65 EUR. Gewinne von 1,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 23,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,78 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,64 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.436,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,99 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,12 EUR je Aktie belaufen.

