Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Vormittag

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 186,95 EUR nach oben.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 186,95 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 187,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 186,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.684 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (190,65 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2024. Mit einem Zuwachs von 1,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,78 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,64 EUR.

Am 07.02.2024 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.436,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.168,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

