Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Vormittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 179,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 178,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.593 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 180,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 0,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 148,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 20,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,90 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.168,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 934,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Börse am 26.04.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,28 EUR je Aktie aus.

