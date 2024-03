Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Freitagvormittag südwärts

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 184,95 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 184,95 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 184,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.331 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Nach 3,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,44 EUR.

Am 07.02.2024 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.436,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

