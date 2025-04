Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Dienstagmittag

Kurs der Deutsche Börse

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 274,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,2 Prozent auf 274,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 275,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 271,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 61.833 Stück.

Am 04.04.2025 markierte das Papier bei 284,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 3,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.05.2024 Kursverluste bis auf 175,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 35,97 Prozent wieder erreichen.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 256,22 EUR angegeben.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,42 EUR im Jahr 2025 aus.

