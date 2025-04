Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 275,90 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 275,90 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 276,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 271,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.440 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (284,70 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2025. 3,19 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 36,25 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,29 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 256,22 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,42 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

