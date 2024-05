Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag stärker

So bewegt sich Deutsche Börse

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 185,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 185,15 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.204 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 194,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 5,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,58 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 203,00 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

