Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 184,25 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 184,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 183,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.639 Deutsche Börse-Aktien.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 5,29 Prozent niedriger. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 17,18 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 203,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

