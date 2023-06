Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 165,85 EUR. Bei 165,55 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 166,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 8.382 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,36 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 152,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 8,02 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,09 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent auf 1.231,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 vorlegen. Deutsche Börse dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

