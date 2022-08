Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag auf rotem Terrain

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 170,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 169,80 EUR. Bei 170,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.158 Deutsche Börse-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 175,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 175,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 26.07.2022. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.017,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 881,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 7,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

