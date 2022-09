Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 168,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.826 Deutsche Börse-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,24 Prozent. Bei 135,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,04 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,18 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 26.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.017,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 881,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 30.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 7,88 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

