Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 172,40 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 172,40 EUR. Bei 172,40 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 171,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.928 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 11,48 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 192,82 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,30 EUR – ein Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.090,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,55 EUR je Aktie belaufen.

