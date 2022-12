Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag stabil

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 165,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 166,55 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 164,75 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,90 EUR. Bisher wurden heute 40.970 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 180,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 8,31 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 21,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 186,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 19.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.090,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 837,90 EUR umgesetzt.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.02.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,07 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

