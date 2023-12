Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Freitagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 184,50 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 184,50 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,55 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.715 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. 1,00 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,29 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,09 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.188,30 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,58 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

