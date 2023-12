Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 184,35 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 185,15 EUR zu. Bei 183,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 110.518 Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 18.10.2023. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,30 EUR – ein Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.090,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,58 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

