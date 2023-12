Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 183,25 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 183,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 183,50 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 182,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 183,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.405 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,69 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 197,09 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 18.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.188,30 EUR umgesetzt, gegenüber 1.090,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,58 EUR je Aktie aus.

