Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Plus

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 165,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 165,40 EUR. Bei 164,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.003 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,00 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 8,11 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR. Abschläge von 21,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 185,72 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.090,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 8,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

