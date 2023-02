Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag gefragt

Das Papier von Deutsche Börse legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 165,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 166,20 EUR. Bei 164,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 120.365 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 180,00 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit Abgaben von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 187,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 08.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,64 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.168,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 934,80 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Börse am 26.04.2023 präsentieren. Am 24.04.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie unter Druck: Jefferies streicht Kaufempfehlung für Deutsche Börse

Kaum Börsengänge: Europas IPO-Markt kollabierte in 2022

DAX-Titel Deutsche Börse-Aktie stark: Deutsche Börse übertrifft Ziele im Schlussquartal - Kooperation mit Google

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com