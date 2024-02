Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 190,95 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 190,95 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 191,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 188,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 185.437 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 25,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,78 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 203,18 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.436,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

