Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 187,45 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 187,45 EUR nach. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 186,85 EUR. Bei 187,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.168 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 194,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 22,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,93 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Deutsche Börse die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

