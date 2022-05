Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittag tiefer

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 23.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 162,10 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 162,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 164,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.909 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 04.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 132,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 22,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 173,52 EUR.

Am 25.04.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.187,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Börse am 26.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse