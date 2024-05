Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 184,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 184,25 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,55 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.011 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 194,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,96 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 203,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter