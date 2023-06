Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagmittag im Aufwind

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 167,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,70 EUR. Bei 166,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.353 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 11,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2022 bei 153,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 194,09 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,40 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.231,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 9,46 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

Portfolio-Anpassungen: Wann lohnt sich Rebalancing - und wann nicht?

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Börse-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com