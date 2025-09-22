DAX23.659 +0,6%ESt505.468 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,50 -0,1%Gold3.758 +0,3%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
So entwickelt sich Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag stabil

23.09.25 09:26 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 224,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
224,70 EUR 0,50 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 224,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 225,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.316 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 30,86 Prozent zulegen. Bei 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

