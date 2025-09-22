Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag stabil

So entwickelt sich Deutsche Börse

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 224,90 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 224,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 225,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.316 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 30,86 Prozent zulegen. Bei 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,11 EUR je Aktie aus.

