Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Montagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 156,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 156,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 156,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.088 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 18,96 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 19.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 190,82 EUR angegeben.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,28 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.188,30 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.090,20 EUR umgesetzt.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 28.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

