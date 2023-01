Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 162,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 162,45 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 161,55 EUR. Bei 161,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10.622 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 180,00 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 185,52 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 20.10.2022. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.090,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 837,90 EUR umsetzen können.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.02.2023 erwartet. Am 07.02.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

