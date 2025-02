Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Mit einem Kurs von 246,50 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 246,50 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,80 EUR an. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 245,40 EUR ein. Mit einem Wert von 246,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.955 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 250,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,66 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,64 Prozent.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,22 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 234,33 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,15 EUR fest.

