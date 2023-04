Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 183,85 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 183,80 EUR. Zuletzt wechselten 9.329 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,70 EUR an. 0,46 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.06.2022 auf bis zu 148,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 192,10 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,64 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 934,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.168,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 26.04.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

