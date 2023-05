Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Mittwochnachmittag ab

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 166,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,15 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,95 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.837 Stück gehandelt.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 12,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.06.2022 auf bis zu 148,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 193,27 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.04.2023. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.231,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.061,60 EUR umgesetzt.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie unbeeindruckt: Aktionäre kritisieren Zukauf von Simcorp

Deutsche Börse zuversichtlich bei angestrebter Simcorp-Übernahme - Deutsche Börse-Aktie unbeeindruckt

Deutsche Börse-Aktie im Minus: S&P prüft Bonität der Deutschen Börse auf Herabstufung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse