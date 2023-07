Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Montagmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 165,85 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,8 Prozent auf 165,85 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 165,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 166,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.803 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 154,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 7,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 194,27 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,40 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.231,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,98 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 28.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 9,48 EUR im Jahr 2023 aus.

