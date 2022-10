Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 12:22 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 161,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 160,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.597 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 175,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,30 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 186,84 EUR angegeben.

Am 19.10.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,74 EUR im Vorjahresquartal. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 837,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 30.10.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

