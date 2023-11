Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Abschlägen

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 173,85 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 173,85 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 173,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.985 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,19 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2023 (152,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 12,22 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 192,82 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,00 Prozent auf 1.188,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

