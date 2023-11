Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag tiefer

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 173,20 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 173,20 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 172,55 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.617 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 7,59 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 192,82 EUR.

Am 18.10.2023 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,30 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,55 EUR fest.

