Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 173,90 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 173,90 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 173,85 EUR nach. Bei 174,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.161 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,16 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 192,82 EUR.

Am 18.10.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.090,20 EUR eingefahren.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,55 EUR je Aktie.

