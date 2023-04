Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 183,75 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 184,40 EUR. Bei 182,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.630 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.06.2022 bei 148,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 24,03 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 192,10 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,08 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,95 Prozent auf 1.168,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 934,80 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,36 EUR je Aktie belaufen.

