Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Nachmittag ins Plus

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 185,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 185,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,70 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.968 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 185,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.06.2022 bei 148,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,41 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 192,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 08.02.2023. Das EPS lag bei 2,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1.168,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 934,80 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 9,36 EUR im Jahr 2023 aus.

