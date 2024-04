Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 181,55 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 181,55 EUR nach oben. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 182,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 181,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 22.460 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 6,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 15,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,92 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 23.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

