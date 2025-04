Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 283,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 283,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 283,90 EUR. Bei 281,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.871 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 284,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,53 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 37,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,44 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

