Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 163,90 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,80 EUR ab. Bei 165,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.738 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 12,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 148,15 EUR. Dieser Wert wurde am 11.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 10,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,27 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.231,20 EUR gegenüber 1.061,60 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

