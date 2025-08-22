Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 257,80 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 257,80 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 258,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.020 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 196,80 EUR fiel das Papier am 27.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 31,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Aktie aus.

