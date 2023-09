Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Montagmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 162,35 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 162,35 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 161,85 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,55 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.440 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 186,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,60 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.220,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 1.017,80 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 18.10.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 28.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

