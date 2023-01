Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Donnerstagvormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 163,30 EUR nach oben. Bei 163,50 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.537 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 180,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 9,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 20,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 185,52 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 20.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 837,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 08.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 8,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

