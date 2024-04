Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Freitagmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 182,45 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 182,45 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 183,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.146 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 19,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 203,00 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,45 Mrd. EUR – ein Plus von 24,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1,17 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste