Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 182,75 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 182,75 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 182,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 182,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.996 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 16,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 203,00 EUR.

Am 23.04.2024 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 2,89 EUR gegenüber 2,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,56 Prozent auf 1,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,12 EUR im Jahr 2024 aus.

