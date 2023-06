Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 168,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 168,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 169,05 EUR. Bei 168,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 14.342 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 153,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 9,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 194,09 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.231,20 EUR – ein Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.061,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 9,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

Portfolio-Anpassungen: Wann lohnt sich Rebalancing - und wann nicht?

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Börse-Aktie