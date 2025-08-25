DAX24.188 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,76 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Aktienentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittag auf rotem Terrain

26.08.25 12:05 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 255,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,7 Prozent auf 255,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 255,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 256,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.372 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 15,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 23,09 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,24 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

