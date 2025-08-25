DAX24.205 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.257 -0,1%Nas21.467 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,45 -1,9%Gold3.384 +0,5%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Deutsche Börse

26.08.25 16:10 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 257,00 EUR.

Aktien
Deutsche Börse AG
257,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 257,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 256,40 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.580 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 196,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

