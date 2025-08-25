Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 257,00 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 257,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 256,40 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.580 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 196,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingefahren

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen