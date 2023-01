Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 162,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 163,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 162,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135.305 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 180,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 9,81 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 135,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 19,55 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 185,52 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 20.10.2022 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent auf 1.090,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 837,90 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 08.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 8,07 EUR je Aktie aus.

