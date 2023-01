Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag gefragt

Um 04:22 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 162,95 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 163,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 244.760 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 9,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,80 EUR am 08.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 19,99 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,52 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 20.10.2022. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 837,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,11 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 07.02.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 8,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

