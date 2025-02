Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Donnerstagmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 249,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 249,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 249,70 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.511 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2025 markierte das Papier bei 252,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 29,61 Prozent sinken.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,22 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 234,33 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,15 EUR je Aktie belaufen.

